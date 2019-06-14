Зеленский не намерен ездить на работу на велосипеде

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Заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не собирается ездить на работу на велосипеде.
Зеленский не намерен ездить на работу на велосипеде
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадьске».

«Мы понимаем, что у нас сейчас не та ситуация в стране, когда президент может позволить себе ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что президент и любые другие политики должны быть проще, ближе к народу», — сказал он.

Как отмечает издание, Костюк является одним из сценаристов сериала «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль учителя Василия Голобородько, ставшего президентом. Персонаж Зеленского ездит на работу на велосипеде.

«С точки зрения политтехнологий… мы никогда не закладывали (в сериал) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом, сериал делался не для этого. Это стопроцентно», — отметил Костюк.

В апреле предвыборный штаб Зеленского рассказал, какие методы борьбы с коррупцией планируется внедрить на Украине, отметив, что «изобретать в этой сфере велосипед не нужно».

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