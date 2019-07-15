В Госдуме оценили намерение ЕС выделить Молдавии почти €15 млн

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что Евросоюз возобновляет оказание финансовой помощи Молдавии и готов выделить стране €14,5 млн в ближайшие дни.

«Мы всегда относились с пониманием к оказанию всевозможной материальной поддержки нуждающимся государствам и даже призывали к этому многие страны Евросоюза. Тем не менее подобная помощь часто переходила из экономики в политику», — считает депутат.

Он также отметил, что Евросоюз такой денежной поддержкой может пытаться перетянуть страны на свою сторону.

«Вместе с тем мы считаем, что экономические реформы необходимы, но они не могут быть увязаны с политическими вопросами. Думаю, на сегодняшний день существующий паритет сил в Молдавии должен устраивать как Россию, так и страны ЕС, и нарушать его нельзя», — сказал Швыткин.

Ранее Хан объявил, что Евросоюз возобновляет оказание финансовой помощи Молдавии и готов выделить стране €14,5 млн в ближайшее время.

По его словам, данное решение свидетельствует о поддержке ЕС Молдавии и её граждан.

Кроме того, как отметил еврокомиссар, финансовая помощь ЕС станет стимулом для проведения в Молдавии новых реформ.