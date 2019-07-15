Москалькова заявила о возможных провокациях в связи с делом Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские радикалы могут осуществить провокации, связанные с делом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

«В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения К. Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан», — заявила она.

Отмечается, что Москалькова призвала все «конструктивные силы гражданского общества» выступить против провокаций в отношении Вышинского.

Ранее адвокат Андрей Доманский, представляющий Вышинского, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций в ходе судебного заседания над его подзащитным.

12 июля адвокаты Вышинского в беседе с газетой «Известия» допустили, что мера пресечения в отношении их клиента в скором времени может быть изменена.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.