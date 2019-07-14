На Украине разбился вертолёт Ми-2
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- РИА Новости
«Поступила информация, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолёта Ми-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте работают девять сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также три единицы техники.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В конце июня в Краснодарском крае в результате жёсткой посадки Ми-2 погиб пилот.
В апреле URA.RU сообщало о назначении дополнительной проверки в связи с жёсткой посадкой вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.