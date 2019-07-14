На Украине разбился вертолёт Ми-2

В Сумской области Украины при проведении полевых работ потерпел крушение вертолёт Ми-2, пилот погиб. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Поступила информация, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолёта Ми-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте работают девять сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также три единицы техники.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце июня в Краснодарском крае в результате жёсткой посадки Ми-2 погиб пилот.

В апреле URA.RU сообщало о назначении дополнительной проверки в связи с жёсткой посадкой вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.