Один человек погиб при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 на Кубани

В Лабинском районе Краснодарского края совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, пилот погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Вертолёт принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

На место отправлены службы экстренного реагирования.

В конце мая при крушении военного вертолёта Ми-8 на Украине погибли четыре человека.

В апреле URA.RU сообщало, что сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.