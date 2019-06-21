Один человек погиб при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 на Кубани
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«Вертолёт принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
На место отправлены службы экстренного реагирования.
В конце мая при крушении военного вертолёта Ми-8 на Украине погибли четыре человека.
В апреле URA.RU сообщало, что сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.