Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации
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«Зеленский упустил все попытки поменять кадры Порошенко до выборов. Верховный совет Украины просто отказался его требования осуществлять», — сказал Джаралла.
По его словам, это скорее сыграло Зеленскому на руку, поскольку подняло рейтинги его политической силы, выдвигающейся на выборах.
Как отметил эксперт, теперь Зеленский решил применить новый инструмент в виде люстрации, введённой в своё время предыдущим президентом Петром Порошенко.
«Тем самым ему послан достаточно угрожающий сигнал», — добавил Джаралла.
Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации.