Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

«Зеленский упустил все попытки поменять кадры Порошенко до выборов. Верховный совет Украины просто отказался его требования осуществлять», — сказал Джаралла.

По его словам, это скорее сыграло Зеленскому на руку, поскольку подняло рейтинги его политической силы, выдвигающейся на выборах.

Как отметил эксперт, теперь Зеленский решил применить новый инструмент в виде люстрации, введённой в своё время предыдущим президентом Петром Порошенко.

«Тем самым ему послан достаточно угрожающий сигнал», — добавил Джаралла.

Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации.