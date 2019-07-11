Латвия выступила против салюта в России в честь освобождения Риги

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Латвийский МИД выразил протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября в годовщину освобождения Риги от фашистов.
Латвия выступила против салюта в России в честь освобождения Риги
  • Reuters

В связи с этим в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах России Вадим Васильев.

«Приветствуя уничтожение нацизма, мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации», — заявили там.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

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