Латвия выступила против салюта в России в честь освобождения Риги
- Reuters
В связи с этим в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах России Вадим Васильев.
«Приветствуя уничтожение нацизма, мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации», — заявили там.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.