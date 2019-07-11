В Совфеде прокомментировали идею советника Зеленского переименовать Россию

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление советника украинского президента Владимира Зеленского Никиты Потураева, который предложил переименовать Россию и русский язык.

«Предложение Потураева носит ярко выраженный антироссийский характер. Но на самом деле Украине сегодня требуется всестороннее улучшение отношений с Россией. Портить отношения даже на словах — крайне неправильно», — сказал Цеков.

По его мнению, Киеву нужно справиться со своими внутренними проблемами.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН отметил, что на Украине скоро будут парламентские выборы и Зеленскому необходимо лавировать между русофобами и русофилами.

«Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык — русский, а русский — российский. Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны», — заявил эксперт.

Ранее в Госдуме оценили идею советника Зеленского переименовать Россию.