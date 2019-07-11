ЦИК Украины передала заказ на изготовление около 60,4 млн бюллетеней
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Гордон» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко.
«30 млн 407 тыс. 544 бюллетеня — это общегосударственный округ и заграничный избирательный округ. 29 млн 990 тыс. 630 — это избирательные бюллетени в одномандатных избирательных округах. Такая разница связана с тем, что более 400 тыс. избирателей у нас в заграничном избирательном округе, а они в одномандатных избирательных округах не голосуют», — сказал Радченко.
Ранее ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду.