ЦИК Украины передала заказ на изготовление около 60,4 млн бюллетеней

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Центральная избирательная комиссия Украины передала в Полиграфический комбинат «Украина» заказ на изготовление 60 млн 398 тыс. 300 избирательных бюллетеней.
ЦИК Украины передала заказ на изготовление около 60,4 млн бюллетеней
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Гордон» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко.

«30 млн 407 тыс. 544 бюллетеня — это общегосударственный округ и заграничный избирательный округ. 29 млн 990 тыс. 630 — это избирательные бюллетени в одномандатных избирательных округах. Такая разница связана с тем, что более 400 тыс. избирателей у нас в заграничном избирательном округе, а они в одномандатных избирательных округах не голосуют», — сказал Радченко.

Ранее ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду.

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