ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду
- Reuters
Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
«Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что соответствующее решение было принято ЦИК после рассмотрения в том числе соответствующих заявлений кандидатов в депутаты «об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины».
Ранее опрос показал, что на выборах в Верховную раду партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), третье — «Европейская солидарность» (9,2%).