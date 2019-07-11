ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение отменить регистрацию 26 кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Верховную раду страны.
ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду
  • Reuters

Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что соответствующее решение было принято ЦИК после рассмотрения в том числе соответствующих заявлений кандидатов в депутаты «об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины».

Ранее опрос показал, что на выборах в Верховную раду партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), третье — «Европейская солидарность» (9,2%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить