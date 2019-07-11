Опрос: почти 40% украинцев не одобряют политический курс страны

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Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что 39% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении.
Опрос: почти 40% украинцев не одобряют политический курс страны
  • Reuters

Об этом говорится на сайте организации.

«Дела на Украине идут в неправильном направлении, считают 39% респондентов, 35% полагают, что в правильном направлении, 26% не определились по этому вопросу», — указывается в заявлении.

В исследовании подчёркивается, что лучше всего оценивают направление развития страны респонденты, проживающие на западе Украины, хуже всего — на востоке.

Опрос проводился с 6 по 10 июля 2019 года методом личного интервью. В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше.

Ранее Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» опубликовал результаты опроса, согласно которым 67,7% украинцев охарактеризовали ситуацию на Украине как напряжённую.

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