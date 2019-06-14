Опрос: почти 70% украинцев считают ситуацию в стране напряжённой

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» опубликовал результаты опроса, согласно которым 67,7% украинцев охарактеризовали ситуацию на Украине как напряжённую.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты исследования, которые были представлены на пресс-конференции социологов.

Опрос также показал, что 19,9% респондентов считают ситуацию в стране стабильной, а 8,9% полагают, что она взрывоопасная.

Вместе с этим в рамках исследования выяснилось, что 48,6% опрошенных полагают, что события на Украине происходят в чём-то правильно, а в чём-то неправильно, 25,9% выразили мнение, что события на Украине развиваются в верном направлении, а 20% заявили о неверном пути.

Исследование проводилось с 29 мая по 6 июня, в рамках него было опрошено 4 тыс. респондентов.

Ранее опрос показал отношение украинцев к возможному членству в ЕС и НАТО.