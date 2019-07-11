Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал заявление об отставке генерального прокурора Эдуарда Харунжена.
Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии
  • Reuters

«Сегодня генеральный прокурор подал заявление об отставке президенту республики Молдова. На основании запроса Харунджена я подписал указ об освобождении его от должности», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Ранее парламент Молдавии признал незаконным утверждение Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора в 2016 году.

Отмечалось, что находясь в должности генпрокурора, Харунжен входил в Высший совет прокуроров и мог влиять на его решения. 

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