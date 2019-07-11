Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал заявление об отставке генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

«Сегодня генеральный прокурор подал заявление об отставке президенту республики Молдова. На основании запроса Харунджена я подписал указ об освобождении его от должности», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Ранее парламент Молдавии признал незаконным утверждение Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора в 2016 году.

Отмечалось, что находясь в должности генпрокурора, Харунжен входил в Высший совет прокуроров и мог влиять на его решения.