Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии
- Reuters
«Сегодня генеральный прокурор подал заявление об отставке президенту республики Молдова. На основании запроса Харунджена я подписал указ об освобождении его от должности», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Ранее парламент Молдавии признал незаконным утверждение Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора в 2016 году.
Отмечалось, что находясь в должности генпрокурора, Харунжен входил в Высший совет прокуроров и мог влиять на его решения.