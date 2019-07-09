Парламент Молдавии признал незаконным утверждение Харунжена генпрокурором

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Парламент Молдавии признал незаконным утверждение Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора в 2016 году.
Парламент Молдавии признал незаконным утверждение Харунжена генпрокурором
  • Reuters

Как сообщает JurnalTV, парламент призвал молдавского президента Игоря Додона отправить Харунжена в отставку.

Соответствующий проект решения на заседании был одобрен парламентским большинством.

Отмечается, что находясь в должности генпрокурора, Харунжен входил в Высший совет прокуроров и мог влиять на его решения. 

На заседании, состоявшемся в пятницу, 5 июля, парламент Молдавии утвердил отставку главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алины Руссу и двух её коллег — Родики Чуботару и Юрия Чокана.

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