Парламент Молдавии признал незаконным утверждение Харунжена генпрокурором
- Reuters
Как сообщает JurnalTV, парламент призвал молдавского президента Игоря Додона отправить Харунжена в отставку.
Соответствующий проект решения на заседании был одобрен парламентским большинством.
Отмечается, что находясь в должности генпрокурора, Харунжен входил в Высший совет прокуроров и мог влиять на его решения.
На заседании, состоявшемся в пятницу, 5 июля, парламент Молдавии утвердил отставку главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алины Руссу и двух её коллег — Родики Чуботару и Юрия Чокана.