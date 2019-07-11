В Белоруссии двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте

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Двое россиян заключены под стражу в Белоруссии после ЧП при салюте в Минске, во время которого погибла женщина. Об этом сообщил председатель белорусского СК Иван Носкевич.
В Белоруссии двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте
  • РИА Новости

«Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть десять дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана — в виде заключения под стражу», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

По его словам, рассматриваются четыре версии произошедшего.

«Самая очевидная, и она уже находит подтверждение — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали, это самый актуальный предмет расследования», — отметил Носкевич.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии задержал представителей компании-поставщика фейерверочных изделий в рамках уголовного дела о ЧП с салютами.

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