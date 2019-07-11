В Белоруссии двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте
- РИА Новости
«Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть десять дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана — в виде заключения под стражу», — цитирует главу ведомства РИА Новости.
По его словам, рассматриваются четыре версии произошедшего.
«Самая очевидная, и она уже находит подтверждение — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали, это самый актуальный предмет расследования», — отметил Носкевич.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии задержал представителей компании-поставщика фейерверочных изделий в рамках уголовного дела о ЧП с салютами.