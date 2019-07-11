СМИ: Порошенко ушёл с акции в Закарпатье под крики «Ганьба!»

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко покинул место проведения массового мероприятия в городе Свалява Закарпатской области под оскорбительные выкрики местных жителей. Отмечается, что акция была приурочена к проведению предстоящих выборов в Раду.

Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на портал «Главред».

По данным издания, в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как Порошенко, окружённый толпой горожан, при содействии сотрудников службы безопасности покидает место проведения акции.

Местные жители выкрикивают в адрес экс-лидера оскорбления с использованием ненормативной лексики.

«Ганьба (позор. — RT)! Обокрал армию, всех обокрал!» — сказал один из участников митинга, обращаясь к Порошенко.

Ранее Порошенко выразил возмущение тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании в Верховную раду некоторые кричат «Ганьба!» (позор).

В связи со сформировавшейся тенденцией, политик пообещал всем недовольным «дать по морде».

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