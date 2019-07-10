Грызлов предложил переименовать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»

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Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов в ходе встречи с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложил переименовать её в «Народную платформу».
Грызлов предложил переименовать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»
  • РИА Новости

«Я думаю, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это та партия, которая в случае успешных выборов могла бы немножко изменить своё название и стать «Народной платформой», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его мнению, именно так «должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа».

Ранее сообщалось, что, по результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Отмечалось, что на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), на третьем — «Европейская солидарность» (9,2%).

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