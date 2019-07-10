Литовские власти намерены заблокировать доступ к сайту Sputnik

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению (LRTK) приняла решение запретить доступ к сайту Sputnik Литва. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 3 июля Литовское радио и телевидение заявило, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своём сайте публикации портала LRT.

В LRTK сообщили, что LRT «обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищённый авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать».

В соответствии с положениями закона об авторском праве LRTK решила удовлетворить запрос заявителя и заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории Литвы.

Как уточняется, решение вступит в силу только после утверждения Вильнюсским окружным административным судом.

В июне в LRTK сообщали, что в Литве стали показывать меньше российских телепрограмм.