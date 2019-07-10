Дробыш оценил новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

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Полина Полетаева
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.
Дробыш оценил новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
  • ©junioreurovision.tv

«Мне кажется, они перешли ту грань, когда не вмешивают музыку в политику… Они забывают, что всё, что в музыке делается, — для людей и ради людей. Мне кажется, что последнее дело — впутывать в эту историю детей. Я думал, что с приходом Зеленского вся эта история изменится и он как артист понимает, что такое музыка, насколько она необходима простым людям и насколько она не должна иметь никакого отношения к политике. Жалко, что они продолжают заниматься ерундой», — сказал Дробыш.

Композитор отметил, что организаторы конкурса вряд ли как-либо повлияют на данную ситуацию.

«Я скажу так: организаторы конкурса, если мы говорим о Евровидении, могут повлиять только в худшую сторону. Насколько я их знаю», — добавил он.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в Детском Евровидении конкурсантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.

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