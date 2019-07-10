Матвиенко призвала сенаторов добиваться освобождения Вышинского

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Совету Федерации необходимо продолжать добиваться освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по всем каналам. Об этом в ходе заседания заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Матвиенко призвала сенаторов добиваться освобождения Вышинского
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«Продолжайте свои усилия, по всем каналам добивайтесь освобождения журналиста Вышинского», — сказала она, обращаясь к сенаторам. 

По её словам, этот вопрос будет снят с контроля тогда, когда журналист окажется на свободе, передаёт РИА Новости.

Ранее суд на Украине объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.

Адвокат Вышинского сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к заседанию, с нерадивыми школьниками.

В МИД России назвали унижением процесс по делу Вышинского. 

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