Матвиенко призвала сенаторов добиваться освобождения Вышинского
- РИА Новости
«Продолжайте свои усилия, по всем каналам добивайтесь освобождения журналиста Вышинского», — сказала она, обращаясь к сенаторам.
По её словам, этот вопрос будет снят с контроля тогда, когда журналист окажется на свободе, передаёт РИА Новости.
Ранее суд на Украине объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.
Адвокат Вышинского сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к заседанию, с нерадивыми школьниками.
В МИД России назвали унижением процесс по делу Вышинского.