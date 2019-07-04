Адвокат Вышинского сравнил прокуроров по делу с нерадивыми школьниками

Адвокат руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Игорь Мокин сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к заседанию по делу журналиста, с нерадивыми школьниками.

«Когда-то давно, когда я учился в школе, у нас был такой приём. Если не подготовился к уроку, нужно было предупредить учителя перед уроком о том, что ты не готов, придумать уважительную причину (заболел, отключили свет, делал другие уроки), и за честность учитель не ставил два», — написал юрист в Facebook.

По его словам, в ситуации с Вышинским он как будто вернулся в школьное детство.

Мокин возмутился, что прокуроры попросили отложить рассмотрение дела в связи с тем, что они не знакомы с материалами.

«Сколько вам, детки, нужно времени, чтобы почитать сочинение? Ответ шикарен. До конца срока содержания под стражей успеем. Чтобы продлиться. То есть задача прокурора в этом процессе не доказывать свою позицию, а продлевать срок содержания под стражей. Садись, прокурор, два», — отметил защитник.

3 июля Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.