СМИ узнали о реакции матери журналиста «Рустави 2» на выходку сына

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Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал в беседе с газетой «Московский Комсомолец» о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина.

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж её сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал Гвритишвили.

Мама журналиста — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе. Она окончила архитектурный факультет Грузинского политехнического института в 1958 году, а еще через два года — Грузинский театральный институт.

7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации

Кроме того, член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал поведение Габунии.

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