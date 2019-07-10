СМИ узнали о реакции матери журналиста «Рустави 2» на выходку сына
«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж её сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал Гвритишвили.
Мама журналиста — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе. Она окончила архитектурный факультет Грузинского политехнического института в 1958 году, а еще через два года — Грузинский театральный институт.
7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации.
Кроме того, член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал поведение Габунии.