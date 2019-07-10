Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчёт отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдём выход», — написала она в Facebook.
Кроме того, Инашвили назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.
Ранее Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает подобную меру необходимой из уважения к народу Грузии.
По мнению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, Путин принял «взвешенное и гуманное» решение, которое позволит сохранить гуманитарный коридор между странами.
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал данное решение российского лидера, добавив, что «барьеров между народами быть не должно».