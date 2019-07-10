Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.

«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчёт отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдём выход», — написала она в Facebook.

Кроме того, Инашвили назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.

Ранее Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает подобную меру необходимой из уважения к народу Грузии.

По мнению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, Путин принял «взвешенное и гуманное» решение, которое позволит сохранить гуманитарный коридор между странами.

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал данное решение российского лидера, добавив, что «барьеров между народами быть не должно».

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