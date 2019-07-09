Политолог прокомментировал слова Гройсмана о торговле с Европой

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о перспективах торговых отношений страны с Европейским союзом в 2020 году.

«Торговля Украины с Евросоюзом растёт, если посмотреть на 6% экспорта Украины в Евросоюз... Есть другая проблема: на сегодняшний день Киев не использует все доступные возможности... по той причине, что всё, что Украина может предложить, — это зерно, подсолнечное масло, чугун», — заявил эксперт.

Он считает, что Гройсман «не видит особого смысла» в расширении торговли, так как Украина не пользуется всеми преимуществами свободной торговли.

«Что касается продукции машиностроения, готовых продуктов питания, лёгкой промышленности, Европа говорит: «Пожалуйста!», но Украина этим не пользуется... По этой причине я понимаю, что Гройсман сейчас больше пиарится», — объяснил Охрименко.

Ранее Гройсман заявил, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом по расширению торговли в 2020 году и реализации новых возможностей.