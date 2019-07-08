В Госдуме усомнились в словах Зеленского о решении вопроса с транзитом

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос с транзитом российского газа в Европу через территорию страны не позднее сентября.
В Госдуме усомнились в словах Зеленского о решении вопроса с транзитом
  • Reuters

«Как известно, договор между Россией и Украиной заканчивается 31 января 2020 года. Для того чтобы его продлить, требуется значительная проработка и много времени. В сложившейся ситуации у Москвы есть определённые требования. Соответственно, подписание договора в сентябре возможным не представляется», — считает депутат.

По его словам, Россия несколько месяцев назад предлагала приступить к решению проблемы транзита.

«Подготовка договора — серьёзная и большая работа. Окружение Зеленского проявляет в данном вопросе некомпетентность, поэтому президент и делает такие заявления», — сказал Чепа.

Ранее Зеленский по итогам саммита с ЕС в Киеве заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу через территорию страны не позднее сентября.

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