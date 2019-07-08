Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
- © Алексей Витвицкий
- РИА Новости
«Это впервые, когда профильный вице-премьер... не принимает участия в саммите... Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола», — цитирует её «Гордон».
По словам Климпуш-Цинцадзе, представители сил безопасности, работающие на мероприятии, сообщили политику, что её «нет в списках».
Ранее сообщалось, что в Киеве начался саммит Украина — ЕС.
Как отмечалось, украинский лидер Владимир Зеленский встретил руководителей структур Европейского союза в Мариинском дворце.