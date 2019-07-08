Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

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Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Это впервые, когда профильный вице-премьер... не принимает участия в саммите... Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола», — цитирует её «Гордон»

По словам Климпуш-Цинцадзе, представители сил безопасности, работающие на мероприятии, сообщили политику, что её «нет в списках».

Ранее сообщалось, что в Киеве начался саммит Украина — ЕС.

Как отмечалось, украинский лидер Владимир Зеленский встретил руководителей структур Европейского союза в Мариинском дворце.

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