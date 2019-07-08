В Совфеде прокомментировали поведение телеведущего «Рустави 2»

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
В Совфеде прокомментировали поведение телеведущего «Рустави 2»
  • © РИА Новости

«Это возмутительное поведение грузинского журналиста стало главной темой сегодняшних разговоров российских политиков и общественных деятелей. Оно, безусловно, не осталось незамеченным и будет иметь последствия», — заявил Клинцевич.

По его словам, гораздо важнее позиция грузинского народа, который осудил действия Габунии. Как отметил сенатор, это вызывает оптимизм.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал произошедшее провокацией.

Как отметил эксперт, многие жители Грузии понимают, что эскалация в отношении России «совершенно искусственна».

«Оскорбления, прозвучавшие в эфире национального телевидения Грузии, не соответствуют ни современным принципам политической жизни, ни нормам и традициям самого грузинского общества, которое всегда было открытым, доброжелательным и толерантным в отношении представителей других стран», — добавил Шаповалов.

Ранее МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего.

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