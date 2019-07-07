Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской
  • ©president.gov.ua

«Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнём строить мост и быстро это сделаем», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он также пообещал, что во время строительства моста украинцы, как и раньше, смогут пересекать линию разграничения.

Ранее сообщалось, что Зеленский и председатель Евросовета Дональд Туск в ходе визита в Луганскую область посетили пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской на линии соприкосновения с ЛНР.

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