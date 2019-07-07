В ДНР сбили беспилотник украинских военных

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БЛА, и это только доказывает, что огонь вёлся целенаправленно по храму. Благодаря успешным действиям наших ПВО украинский БЛА был сбит», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

В ДНР заявили о массированном миномётном ударе ВСУ по окраине Горловки.

Отмечалось, что удар был нанесён по посёлку на северо-западе Горловки. По некоторым данным, в ходе атаки было выпущено 36 мин калибра 82 мм.