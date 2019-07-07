Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

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RT
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города. В настоящее время полиция ведёт со злоумышленником переговоры. Как отметили в МВД Украины, принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию нарушителя.
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
  • РИА Новости

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