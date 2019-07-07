Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

«5 июля, находясь на южной окраине населённого пункта Золотое-5, примерно в 600 м к востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое, члены патруля СММ слышали две очереди из стрелкового оружия примерно в одном километре к северо-западу», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что патруль СММ немедленно покинул этот район.

Как отмечается, 4 июля патруль миссии СММ ОБСЕ, находясь на окраине участка разведения сил и средств в районе Золотого, также подвергся обстрелу.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.

