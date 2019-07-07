Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
«5 июля, находясь на южной окраине населённого пункта Золотое-5, примерно в 600 м к востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое, члены патруля СММ слышали две очереди из стрелкового оружия примерно в одном километре к северо-западу», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что патруль СММ немедленно покинул этот район.
Как отмечается, 4 июля патруль миссии СММ ОБСЕ, находясь на окраине участка разведения сил и средств в районе Золотого, также подвергся обстрелу.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.