МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской

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Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской
  • РИА Новости

«Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардейцы и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям несут службу в усиленном варианте. Мы усилили патрули 56 полицейскими», — говорится в заявлении заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна, опубликованном пресс-службой на странице украинского МВД в Facebook.

Замминистра добавил, что в данном районе продолжают активно работать сапёры спасательного ведомства.

Ранее полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.

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