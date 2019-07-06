ЦИК Украины сняла с выборов в Раду бывшего замгенпрокурора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отменила регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом говорится в сообщении ЦИК Украины.

Отмечается, что данное решение было принято на основании данных Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился на украинской территории.

Как отмечается, тем самым он нарушил законодательное требование о проживании на Украине в течение последних пяти лет перед выборами.

Ранее ЦИК Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария.