ЦИК Украины сняла с выборов в Раду бывшего замгенпрокурора
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ЦИК Украины.
Отмечается, что данное решение было принято на основании данных Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился на украинской территории.
Как отмечается, тем самым он нарушил законодательное требование о проживании на Украине в течение последних пяти лет перед выборами.
Ранее ЦИК Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария.