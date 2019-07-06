В Совфеде оценили петицию Порошенко против возвращения России в ПАСЕ
- Reuters
«Нет никакой перспективы у Порошенко. Он ведёт избирательную кампанию, демонстрирует свой прежний курс. У него та же программа: армия, язык, вера и так далее. Он продолжает ту программу, которую он выработал во время своей президентской кампании», — заявил сенатор.
По его словам, у петиции нет перспектив, потому что страны Европы начинают понимать важность двустороннего диалога с Россией.
«Они (страны Европы. — RT) понимают, что должен быть диалог, чего не понимает Порошенко, который очень обижен на Россию, потому что считает, что все проблемы в его карьере связаны с действиями Москвы», — добавил Цеков.
Ранее стало известно, что партия Порошенко «Европейская солидарность» подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения делегации России.