На Украине снимут гриф «секретно» с части оборонного заказа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении СНБО в следующем фискальном году сократить количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе.

«Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» с большого количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку часто за этим грифом скрываются схемы», — приводит «Укринформ» слова Авакова.

По его словам, в СНБО было проведено совещание, на котором было принято решение сократить в следующем бюджете в несколько раз по номенклатуре секретный государственный оборонный заказ.

Ранее сообщалось, что на вооружение Вооружённых сил Украины поступил бронеавтомобиль «Барс-8».