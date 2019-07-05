На Украине снимут гриф «секретно» с части оборонного заказа
- Reuters
«Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» с большого количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку часто за этим грифом скрываются схемы», — приводит «Укринформ» слова Авакова.
По его словам, в СНБО было проведено совещание, на котором было принято решение сократить в следующем бюджете в несколько раз по номенклатуре секретный государственный оборонный заказ.
Ранее сообщалось, что на вооружение Вооружённых сил Украины поступил бронеавтомобиль «Барс-8».