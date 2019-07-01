На вооружение ВСУ поступил бронеавтомобиль «Барс-8»
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«После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днём Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение», — цитирует Интерфакс-Украина Красулю.
Отмечается, что на «Барс-8» установлены шасси повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4, бронированная противоминная и баллистическая защита и система обеспечения жизнедеятельности экипажа.
В марте экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящий момент модернизация образцов вооружений и их серийное производство являются приоритетными направлениями в оборонном секторе Украины.