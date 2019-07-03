В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского инвестировать в Украину

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к представителям канадского бизнеса инвестировать в Украину.
В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского инвестировать в Украину
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«Призывы к инвестициям ещё не означают, что завтра деньги потекут в страну рекой. Для этого нужны не слова, а законы, которые необходимо изменить, чтобы предоставленные средства не разворовали или не конфисковали», — сказал он.

По словам Калашникова, необходимо подождать, пока украинский лидер будет способен принимать реальные законы. 

«Призывать можно к чему угодно, но от этого ничего не изменится. Пока ни к каким решениям Зеленский прийти не может, хотя бы потому, что почти ничего не контролирует. А в воюющую страну инвестировать не будет ни один здравомыслящий человек», — заключил депутат.

Ранее Зеленский призвал представителей канадского бизнеса инвестировать в Украину, назвав её «одной из наиболее перспективных, с высоким потенциалом роста».

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