В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского инвестировать в Украину
- globallookpress.com
«Призывы к инвестициям ещё не означают, что завтра деньги потекут в страну рекой. Для этого нужны не слова, а законы, которые необходимо изменить, чтобы предоставленные средства не разворовали или не конфисковали», — сказал он.
По словам Калашникова, необходимо подождать, пока украинский лидер будет способен принимать реальные законы.
«Призывать можно к чему угодно, но от этого ничего не изменится. Пока ни к каким решениям Зеленский прийти не может, хотя бы потому, что почти ничего не контролирует. А в воюющую страну инвестировать не будет ни один здравомыслящий человек», — заключил депутат.
Ранее Зеленский призвал представителей канадского бизнеса инвестировать в Украину, назвав её «одной из наиболее перспективных, с высоким потенциалом роста».