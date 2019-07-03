Украинские власти договорились с Канадой о поставках бронетехники

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и канадская стороны договорились о поставках бронетехники.
Украинские власти договорились с Канадой о поставках бронетехники
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договорённости. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что на Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере», — сказал он.

Вместе с этим глава Украины добавил, что он уверен, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

Как уточняет украинское агентство, премьер-министр Канады Джастин Трюдо при этом рассказал о канадских инвестициях в украинский военный завод.

«Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине», — отметил премьер.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что её страна выделит $45 млн на помощь Украине.

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