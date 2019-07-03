Москалькова разочарована затягиванием дела Вышинского

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что разочарована тем, что украинский суд затягивает дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Москалькова разочарована затягиванием дела Вышинского
  • РИА Новости

«Очень разочарована этим решением, но не оставляю надежды на то, что логика истории сменит недобрый политический вектор во взаимоотношениях двух братских народов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы омбудсмена. 

Москалькова отметила, что «ярким символом этого стало бы освобождение журналиста, который страдает лишь за то, что профессионально выполнял свою работу».

3 июля Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Кирилла Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров».

Сам журналист назвал происходящее фарсом и «пощёчиной украинскому правосудию». 

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