Москалькова разочарована затягиванием дела Вышинского
- РИА Новости
«Очень разочарована этим решением, но не оставляю надежды на то, что логика истории сменит недобрый политический вектор во взаимоотношениях двух братских народов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы омбудсмена.
Москалькова отметила, что «ярким символом этого стало бы освобождение журналиста, который страдает лишь за то, что профессионально выполнял свою работу».
3 июля Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Кирилла Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров».
Сам журналист назвал происходящее фарсом и «пощёчиной украинскому правосудию».