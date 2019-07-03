Москалькова разочарована затягиванием дела Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что разочарована тем, что украинский суд затягивает дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Очень разочарована этим решением, но не оставляю надежды на то, что логика истории сменит недобрый политический вектор во взаимоотношениях двух братских народов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы омбудсмена.

Москалькова отметила, что «ярким символом этого стало бы освобождение журналиста, который страдает лишь за то, что профессионально выполнял свою работу».

3 июля Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Кирилла Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров».

Сам журналист назвал происходящее фарсом и «пощёчиной украинскому правосудию».