Эксперт прокомментировал визит Зеленского в Канаду

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду.

По словам эксперта, пока никто не видит конкретных тем для обсуждения с новым украинским лидером.

«Единственное, что могут предложить мировые лидеры Зеленскому, — это начать скорейший диалог с Москвой, чтобы сами страны Запада могли вернуться к нормальным отношениям с Россией», — полагает Иванов.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Канады Кристины Фриланд о том, что страна выделит $45 млн на помощь Украине.