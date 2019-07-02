МВД России проработает вопрос преференций для украинцев по гражданству

Президент России Владимир Путин поручил МВД при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

«МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», — говорится в поручении Путина по итогам прямой линии, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 августа 2019 года.

Во время прямой линии многодетная семья из Донбасса попросила помощи у Путина с получением гражданства России.