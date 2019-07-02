МВД России проработает вопрос преференций для украинцев по гражданству

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Президент России Владимир Путин поручил МВД при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.
МВД России проработает вопрос преференций для украинцев по гражданству
  • РИА Новости

«МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», — говорится в поручении Путина по итогам прямой линии, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 августа 2019 года.

Во время прямой линии многодетная семья из Донбасса попросила помощи у Путина с получением гражданства России.

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