МВД России проработает вопрос преференций для украинцев по гражданству
- РИА Новости
«МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», — говорится в поручении Путина по итогам прямой линии, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение должно быть выполнено до 1 августа 2019 года.
Во время прямой линии многодетная семья из Донбасса попросила помощи у Путина с получением гражданства России.