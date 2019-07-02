Полиция проверяет информацию о минировании всех детсадов в Киеве
- РИА Новости
«Было сообщено о минировании детских садов во всех районах Киева. Сейчас полиция приступает к работе. Мы держим связь с правоохранителями», — приводит УНИАН сообщение управления по вопросам гражданской защиты администрации города.
Представитель Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага сообщила, что анонимное сообщение о минировании всех детсадов поступило по электронной почте.
18 июня американское посольство в Киеве заявило, что получило сообщение о минировании здания.