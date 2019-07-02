Полиция проверяет информацию о минировании всех детсадов в Киеве

Киевская полиция проверяет информацию о минировании всех детских садов в столице Украины.

«Было сообщено о минировании детских садов во всех районах Киева. Сейчас полиция приступает к работе. Мы держим связь с правоохранителями», — приводит УНИАН сообщение управления по вопросам гражданской защиты администрации города.

Представитель Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага сообщила, что анонимное сообщение о минировании всех детсадов поступило по электронной почте.



18 июня американское посольство в Киеве заявило, что получило сообщение о минировании здания.