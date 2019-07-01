На Украине с начала года корью заболели более 55 тысяч человек

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Более 55 тыс. человек, включая свыше 29 тыс. детей, заболели корью на Украине с начала 2019 года. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.
На Украине с начала года корью заболели более 55 тысяч человек
  • РИА Новости

По данным ЦОЗ, за прошедшую неделю корью заболел 601 человек. При этом больше всего новых случаев зарегистрировано в Киевской и Львовской областях.

По состоянию на 27 июня в стране было более 727 566 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходятся на Украину.

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