На Украине с начала года корью заболели более 55 тысяч человек
- РИА Новости
По данным ЦОЗ, за прошедшую неделю корью заболел 601 человек. При этом больше всего новых случаев зарегистрировано в Киевской и Львовской областях.
По состоянию на 27 июня в стране было более 727 566 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходятся на Украину.