В Совфеде отметили парадокс в позиции Киева по вопросу виз с Россией

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Полина Полетаева
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о том, что в настоящее время нет необходимости в визовом режиме с Россией.
В Совфеде отметили парадокс в позиции Киева по вопросу виз с Россией
  • РИА Новости

«Это, кстати, не первое заявление на этот счёт. Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, официальный Киев всё время говорит о некой «войне с Россией», а с другой стороны, они же сами делают всё для того, чтобы сохранить, пусть и в ограниченном виде, но безвизовую систему для перемещения прежде всего их граждан», — сказал Климов.

По словам сенатора, по разным оценкам, до 4 млн граждан Украины работают на территории России.

«Они приносят существенную часть доходов в бюджет Украины. Поэтому отказываться от этого им очень не хочется. Отсюда возникает дилемма. Если полностью следовать за воинственной риторикой, то Россия, с их точки зрения, враг и оккупант и с ней надо чуть ли не воевать, а если следовать рациональному мышлению, то выясняется, что введение виз ещё больнее ударит по украинской экономике», — считает он.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк выступил против введения визового режима с Россией.

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