В Раде заявили об обещании сената Франции дать ответ по мирному плану
Об этом сообщает «112 Украина».
«Они сказали, что не просто сами ознакомятся, а постараются в ближайшие дни ответить нам от имени сената, дадут его на ознакомление президенту Франции Эммануэлю Макрону», — указал депутат.
Ранее украинские парламентарии представили французскому сенатору Натали Гуле в Люксембургском дворце мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе.
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.