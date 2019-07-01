В Раде заявили об обещании сената Франции дать ответ по мирному плану

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что во французском сенате пообещали в ближайшее время дать ответ по поводу представленного ранее мирного плана по Донбассу.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Они сказали, что не просто сами ознакомятся, а постараются в ближайшие дни ответить нам от имени сената, дадут его на ознакомление президенту Франции Эммануэлю Макрону», — указал депутат.

Ранее украинские парламентарии представили французскому сенатору Натали Гуле в Люксембургском дворце мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе.

В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.