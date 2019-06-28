В Госдуме оценили мирный план депутатов Рады по Донбассу

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT решение депутатов Верховной рады Вадима Рабиновича и Нестора Шуфрича представить французскому сенатору Натали Гуле мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Критическая точка накала уже прошла, в таком напряжении долго находиться было нельзя. Мы видим, что украинская сторона тоже ищет ключ к разрешению данного конфликта. Они обращаются к французам, немцам, американцам. При этом любой переговорный процесс лучше, чем боевые действия. Сейчас и войска в Луганске начали отводить в силу разных причин», — сказал Катенев.

Он также отметил, что украинская сторона ищет посредников, потому что пока не готова к прямому диалогу.

«Посмотрим на реакцию наших европейских коллег. Рано или поздно у нас всё-таки будет найден путь к мирному урегулированию», — заключил депутат.

Ранее Рабинович и Шуфрич представили французскому сенатору в Люксембургском дворце мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Депутаты также призвали Францию оказать им помощь в продвижении данной идеи в Европе.