Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией
- РИА Новости
«Те власти, которые сегодня в Грузии, они всё делают, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией. Они не самостоятельные, они делают это под диктовку», — сказала она.
Также Матвиенко призвала грузинские власти прекратить «русофобскую волну, поднятую радикалами» и «навести порядок» в Грузии.
«Пусть извинятся за то, что произошло. Тогда возможен диалог», — заявила спикер верхней палаты российского парламента.
Ранее грузинский министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия, депутата российской Госдумы не пустят в Грузию.