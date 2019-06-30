Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости.

«Те власти, которые сегодня в Грузии, они всё делают, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией. Они не самостоятельные, они делают это под диктовку», — сказала она.

Также Матвиенко призвала грузинские власти прекратить «русофобскую волну, поднятую радикалами» и «навести порядок» в Грузии.

«Пусть извинятся за то, что произошло. Тогда возможен диалог», — заявила спикер верхней палаты российского парламента.

Ранее грузинский министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия, депутата российской Госдумы не пустят в Грузию.