Митингующие проводят массовое шествие в Тбилиси

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Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, сообщает РИА Новости.
Митингующие проводят массовое шествие в Тбилиси
  • Reuters

Отмечается, что они требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Участники шествия проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!».

Акции протеста продолжаются в городе с 20 июня.

Ранее глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.

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