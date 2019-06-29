Митингующие проводят массовое шествие в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что они требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Участники шествия проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!».

Акции протеста продолжаются в городе с 20 июня.

Ранее глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.