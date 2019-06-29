Делегация конгрессменов США 30 июня приедет на Украину
«30 июня — 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация конгресса США во главе с лидером демократов в палате представителей Стэнли Хойер», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Как отмечается, у конгрессменов запланирована также встреча с руководством НАК «Нафтогаз Украины» для обсуждения проблем энергетической безопасности.
Ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе.