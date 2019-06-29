Делегация конгрессменов США 30 июня приедет на Украину

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Делегация конгрессменов США в рамках европейского тура 30 июня — 1 июля посетит Украину, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает посольство Украины в США.

«30 июня — 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация конгресса США во главе с лидером демократов в палате представителей Стэнли Хойер»​​​, — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отмечается, у конгрессменов запланирована также встреча с руководством НАК «Нафтогаз Украины» для обсуждения проблем энергетической безопасности.

Ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе.

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