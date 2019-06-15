Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс
- Бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус
- Reuters
«Во время встречи командующий операцией объединённых сил проинформировал высоких гостей о текущей ситуации безопасности», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооружённых сил Украины.
В начале мая американские дипломаты посетили Донбасс.
Они ознакомились с текущей оперативной ситуацией в сфере безопасности, встретились с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в зонах их ответственности.