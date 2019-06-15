Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс

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Экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции.
Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс
  • Бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус
  • Reuters

«Во время встречи командующий операцией объединённых сил проинформировал высоких гостей о текущей ситуации безопасности», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооружённых сил Украины.

В начале мая американские дипломаты посетили Донбасс.

Они ознакомились с текущей оперативной ситуацией в сфере безопасности, встретились с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в зонах их ответственности. 

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